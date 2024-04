O último domingo de abril alinha as energias com o ritual do sal para atrair abundância

Abril foi um mês muito intenso com Mercúrio retrógrado e o eclipse total do Sol e você precisa liberar todas essas energias para atrair abundância, prosperidade e dinheiro para a sua vida.

O ritual do sal é muito eficaz, especialmente no último domingo de cada mês e neste 28 de abril devemos nos preparar para receber as boas vibrações que o mês das flores, maio, traz consigo.

Os especialistas garantem que o sal tem sido utilizado desde tempos antigos, não apenas como parte essencial da culinária, mas também como um dos minerais mais sagrados tanto no mundo terreno quanto no espiritual, e está intimamente relacionado com a prosperidade e a proteção.