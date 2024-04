O que é a técnica de maquiagem inversa e por que as celebridades como Kendall Jenner gostam

Não há uma única maneira de conseguir um look bonito, como é mostrado pela técnica de maquiagem inversa, que conquistou as celebridades. Desde Kendall Jenner, passando por Hailey Bieber e outras influenciadoras de sua classe, elas provaram que é a vanguarda em estilo.

Através do TikTok, continuamos aprendendo novas ferramentas para enriquecer nossa rotina de beleza, já que essa rede social se tornou uma fonte inesgotável de ideias, assim como Mary Phillips, conhecida maquiadora de celebridades de Hollywood.

Qual é a técnica de maquiagem inversa?

De acordo com Phillips, uma das principais impulsionadoras dessa corrente citada pelo Soy Carmín, para realizar a técnica de maquiagem inversa, você deve mudar a ordem em que aplica seus produtos. Por exemplo, não será mais corretivo, base, contorno e pó, mas sim isso é modificado para obter melhores resultados.

De acordo com a fonte, "o primeiro passo é aplicar o bronzeador na área superior das maçãs do rosto e perto da linha do cabelo", o que deve ser esfumado com muita paciência com um pincel. Em seguida, aplique o corretivo nas olheiras, testa, dobras do nariz e onde mais precisar.

Por último, “aplique a base de maquiagem com um pincel grosso para finalizar com o pó translúcido e, por último, o blush”, garantem.

O benefício é que dá um aspecto mais natural, a pele parece porcelana, proporciona uma sensação de leveza e também se nota uma melhor definição. Pode ajudar a reduzir as linhas de expressão "porque evita que a base se acumule nas dobras antes do corretivo", afirmam os especialistas.

Outra vantagem da técnica de maquiagem inversa é que não importa qual seja o tipo de pele que você tenha: se é oleosa, seca, normal ou mista, ela se adapta perfeitamente a qualquer um deles se você usar os produtos certos.