Desfiado e estilo borboleta: 4 cortes de cabelo para usar o franja mais viral se você tem rosto redondo

Se é a fã número um de franjas, então vamos te contar quais são aqueles cortes de cabelo para exibi-los com todo o orgulho, especialmente se você gosta do estilo borboleta, aberto e desfiado.

Estes são os favoritos da maioria das famosas e influenciadoras porque são mais naturais, versáteis e fáceis de estilizar, além de não endurecerem tanto as feições do rosto como acontece com os retos.

Pontas longas

Este tipo de franjas ficam maravilhosas acompanhando uma juba longa, com corpo, movimento e solta. É importante adicionar camadas que mantenham a densidade e adicionar a franja com corte desfiado para criar uma maior abertura do rosto e destacar as características.

Shaggy

O shaggy não é shaggy se não tiver uma franja proeminente na parte superior do penteado. Dessa forma, o rosto é emoldurado e tem um ar descontraído muito característico dos anos 70 e 80, quando surgiu. Consiste em camadas curtas e finas, com pontas desfiadas e um estilo geralmente bagunçado, que adiciona muito volume e dimensão.

Long bob

Também adoramos este modelo de long bob que é clássico e menos em camadas para aquelas que não querem sair da sua zona de conforto, ou procuram um visual mais versátil. Este fica na altura dos ombros e pode ser usado reto ou desfiado. Se a franja fica ao nível das maçãs do rosto, disfarça rugas e faz com que pareça menos bochechuda.

Bob

É clássico, elegante e muito prático de manter. Ao contrário de sua versão mais tradicional, a franja traz um ar jovial, bem como mais movimento e dimensão aos cabelos. Abre-se no meio e cai suavemente em ambos os lados do rosto, proporcionando um toque extra de coqueteria que você apreciará.