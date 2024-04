Conheça o novo slob bob, a tendência mais sofisticada para cabelos curtos em 2024

Se você está entediada dos cortes de cabelo curto típicos, apresentamos o slob bob, a nova reinvenção dos clássicos de sempre, mas com mais estilo e frescor para o verão de 2024. Sai um pouco da zona de conforto, ao mesmo tempo que nos rejuvenesce e proporciona uma aparência relaxada.

ANÚNCIO

De acordo com Vanidades, não será o único a ver um aumento nestes dias, já que também crescerão no período de calor, o bob wob e o power bob. Por terem um comprimento intermediário, são práticos de arrumar e proporcionam volume, especialmente em cabelos finos e sem muito movimento.

Como é o slob bob, a tendência para cabelos curtos?

De acordo com os especialistas da mesma fonte, o slob bob é muito fácil de reconhecer porque é muito semelhante ao modelo tradicional. "Seu nome combina as palavras sleek (liso e brilhante, em espanhol) e bob", explicam, então podemos esperar um estilo liso que chega até a mandíbula e é equilibrado.

Recomendados

"Pode pentear para que fique liso e ultrabrilhante, ou usar com efeito molhado", recomendam, destacando sua versatilidade e adaptabilidade a todos os tipos de rosto: quadrado, redondo, oval, entre outros.

Embora sugiram uma dica para aquelas que querem disfarçar as bochechas, que é usar o seu slob bob "preso de um lado ou dos dois atrás das orelhas, também quebrará com essa simetria circular dos lados". Da mesma forma, você pode estilizar as pontas para fora para um toque mais chique.

Começou a crescer desde o final de 2023 porque as celebridades se apaixonaram por ele graças ao seu penteado muito polido que deixa um aspecto limpo e fresco. Hailey Bieber, Kaia Gerber, Chiara Ferragni, Olivia Palermo e mais já o experimentaram e inspiraram suas milhares de seguidoras a fazer o mesmo.