As revelações do tarot nesta última sexta do mês para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Você se afasta do mundo da conversa que se torna cada dia mais irresponsável. Sabe que nada se consegue sem grandes esforços. Continuará navegando em mar agitado. Aprendeu muito, suas habilidades aumentaram e não há dúvidas sobre sua resistência, é um sobrevivente de mil batalhas. É hora de continuar promovendo seus projetos com os pés no chão.

Capricórnio

Quando você se olha no espelho se vê calmo, relaxado, que serenidade. Não é a mesma pessoa que reagiu como uma flecha se algo o incomodasse e estivesse à beira de um colapso nervoso. Nas últimas semanas, também desculpou muitos pelo que dizem e fazem, não importa se dizem ou cometem atrocidades. Teve mudanças substanciais em sua personalidade, por isso sua estranheza ao se olhar no espelho.

Aquário

De acordo com as duas espadas do Tarot, sua desconfiança em relação ao próximo aumenta e com vários motivos. Na vida real existem golpistas, disfarçados em pele de cordeiro, escondendo-se sob as aparências e os bons modos. Ficar na defensiva é um dreno que força você a medir continuamente o alcance de suas palavras e ações.

Peixes

Comunicar-se com seus entes queridos é difícil. Você fala, eles entendem outra coisa e se sentem incompreendidos, acusados. Ultimamente tem sido assim. O resultado dessas conversas é o silêncio e o desconforto consigo mesmo, por não conseguir expressar suas emoções reprimidas no fundo. Trabalhe na melhoria da comunicação emocional, não está condenado ao silêncio.

Com informações do site Nueva Mujer