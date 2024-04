As revelações do tarot nesta última sexta do mês para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

O mundo está indo mal, isso ocê já se sabe. Confia no bom senso de muitos, que valorizam a vida, se opõe à violência, e considera que estar neste planeta é uma oportunidade única que não pode ser desperdiçada. Acredita que o rumo pode ser mudado, não perdeu a esperança.

Touro

Já recebeu vários olhares, aguardando suas ações, prontos para apontar severamente seus erros. Então teve que se defender. O estilo é não culpar os outros com o de costume. Mas seria justo que os seus companheiros também mostrem a cara.

Gêmeos

O tempo está se esgotando para resolver suas pendências. Porém, a história se repete, as semanas terminam e não há progresso. Se você pensa nas consequências que virão se não tomar decisões, sente arrepios. Você enfrentaria problemas maiores que exigiriam muita energia física e mental, passaria de solavanco em solavanco. Após esta introdução realista você agirá sem hesitação.

Câncer

Cada lado se entrincheira, em meio aos gritos, puxando a corda, até que ela se rompa. Fica indignado com esse espetáculo deprimente que vê por toda parte. O confronto é aplaudido e a civilização está longe. Você não acredita em extremos: realidade preta ou branca, pessoas boas ou más, céu ou inferno.

