Todas o amam! bob barroco é o corte de cabelo que tem roubado a cena

O corte bob é para o design francês nas unhas e os jeans na moda. É um dos cortes favoritos das mulheres por seu acabamento elegante e sofisticado. Além disso, representa uma das opções mais tentadoras para aqueles que procuram mudar e fechar ciclos.

Rapidamente, o corte de cabelo bob se tornou um dos favoritos dos salões de beleza, sendo aprovado por Carolina Herrera e permitindo que as mulheres explorem uma nova faceta de seu estilo, deixando para trás as longas madeixas.

Foi assim que este famoso corte foi se transformando e evoluindo ao longo do tempo para se adaptar aos gostos e necessidades de todas as mulheres, demonstrando ser mais versátil do que muitos poderiam pensar. Em seu caminho, deixou estilos como o italiano, blunt e wavy que até mesmo as estrelas de Hollywood já ostentaram com orgulho, mas há um que promete roubar o protagonismo.

Zendaya Getty Images (Frazer Harrison/Getty Images)

O bob barroco é um estilo de cabelo popular que consiste em um corte curto e arredondado, geralmente usado por homens

Bob Barroco está dominando os salões de beleza para mostrar que nem tudo se trata de cortar o cabelo, às vezes só precisa de um toque de rebeldia e volume. Tão rebelde, livre e sofisticado ao mesmo tempo que é impossível não querer embarcar em uma mudança de visual com este estilo.

Os especialistas em moda mencionam que as pesquisas pelo corte bob barroco aumentaram 1000% no Google, portanto, sem dúvida, será um dos estilos mais vistos e solicitados deste ano:

A cabeleireira Francesca Inverarity explicou à Vogue: “O corte de cabelo bob barroco é baseado na secagem e no acabamento. É um corte de cabelo simples, mas estruturado, que é penteado com ondas volumosas e esculpidas”.

Explicado de forma mais simples, o corte bob barroco combina o estilo italiano com a borboleta, destacando as curvas do cabelo e apostando nas formas mais do que na textura. Baseia-se no movimento como seu principal eixo e é inspirado no movimento artístico do século XVII. Geralmente é penteado de lado para um toque sofisticado e glamouroso.

Emma Stone Getty Images (Frazer Harrison/Getty Images)

Quem se beneficia do Bob Barroco?

Foi assim que o bob, adquiriu tanta popularidade que mulheres maduras prestaram atenção na famosa venezuelana, Carolina Herrera, e apostaram nisso, percebendo que a mudança mais evidente, não é apenas o glamour, mas também consegue estilizar as características do rosto, pescoço e trazer juventude, é perfeito, embora seja importante ressaltar que esse corte representa uma das melhores opções para qualquer idade.

Os especialistas mencionam que o bob barroco é um dos cortes mais favorecedores para todas as mulheres, por isso, nem precisas de temer, pois beneficia todas as mulheres, independentemente da forma do rosto. Este tipo de bob já foi usado por estrelas como Zendaya e Sydney Sweeney, mas diz-se que se inspira nas divas de Hollywood como Marilyn Monroe.