Revelações do tarô para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer a partir desta quinta-feira, 25 de abril

A poucos dias de terminar abril, onde as energias estão agitadas por dois eventos que marcaram pauta em cada um dos signos do zodíaco, as cartas do tarot fazem revelações para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer para que revisem tudo ao seu redor, eliminem as energias negativas e mudem algumas situações de suas vidas para estarem em harmonia e paz mental.

Áries - A Imperatriz

Os próximos dias para os arianos serão de mudanças radicais após receberem toda a energia de Mercúrio Retrógrado e do eclipse solar. Vem aí uma fase para modificar seus paradigmas e deixar as emoções de lado. Vocês já encerraram um ciclo onde trabalharam muito duro e isso abre as portas para um futuro melhor. Preparem-se para as bênçãos que vão receber.

Touro - A Lua

Se há algo que os nascidos sob as influências deste signo não devem perder é a fé e a esperança. Apesar dos obstáculos que possam encontrar e de sentir que, por vezes, as coisas não avançam, o progresso chegará até você e verá que tudo o que aconteceu valeu a pena. Quando a tristeza chegar, muda a atitude e se encha de energia positiva, pois essa será a força que te fará avançar e melhorar o seu futuro.

Gêmeos - O Mago

Para alcançar metas, ter prosperidade e harmonia na vida, é preciso trabalhar muito duro com firmeza e determinação. A dúvida não pode consumir seus pensamentos nem sabotar suas decisões. Siga sua intuição, pois você tem a capacidade de análise que permite enxergar além do que está diante de você. Caminhe com firmeza e sem medo de buscar o futuro que você merece.

Câncer - Os Namorados

Para trás fica a solidão e agora você tem diante de si aquela pessoa que tanto pediu ao Universo. Juntos vocês serão capazes de alcançar grandes coisas. O projeto de família que você desejava está prestes a se consolidar. O respeito e a confiança devem estar sempre presentes e apoiar um ao outro para seguir em frente. Não permitam que outros danifiquem o que vocês estão construindo com tanto esforço.