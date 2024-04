Padilha mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira quais são:

ANÚNCIO

Sagitário – Cartas 33 e 28

Momento de ver fiéis aliados entrando em seu caminho e o ajudando a superar qualquer problema. É importante valorizar as pessoas certas.

Recomendados

Capricórnio – Cartas 20 e 12

Cuidado com os perigos e dificuldades do caminho. Tente ouvir sua intuição e se prevenir confiando em seu sexto sentido e poder de proteção.

Aquário – Cartas 32 e 1

Problemas do lar e da vida pessoal são resolvidos, mostrando muitas das suas qualidades e virtudes para alcançar a paz e a tranquilidade que deseja.

Peixes – Cartas 8 e 24

Momento de lidar com surpresas importantes no caminho, principalmente com imprevistos envolvendo outras pessoas. Mantenha o equilíbrio emocional e seja justo para que tudo aconteça a seu favor.