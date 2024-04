As revelações do tarot desta quinta-feira (25) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Suas cores são vermelho e amarelo e seus signos compatíveis para o amor são Sagitário, Áries e Câncer. Seu signo é propenso ao estresse, então você deve tranquilizar sua mente antes de dormir. Você terá dias de preocupações pessoais, lembre-se que você é o pilar da sua família e deve se cuidar, os exercícios vão te ajudar a liberar energias negativas.

Virgem

Suas cores para atrair fortuna são o amarelo e o azul e seus signos compatíveis para o amor são Virgem, Aquário e Capricórnio. Coloque o poder da sua mente nos propósitos de sua vida. No trabalho você tem uma revisão e auditoria chegando, coloque tudo pendente em ordem e não confie tanto nos colegas, pois eles podem te trair.

Libra

Use azul e branco para atrair fortuna e tenha em mente que o amor está no ar e seu parceiro ideal será alguém de Libra, Aquário ou Gêmeos. É hora de deixar de lado o que não traz nada de positivo para sua vida.

Escorpião

O que você tanto deseja está prestes a chegar em suas mãos, compromissos firmes no amor estão chegando, o romance está no ar então dê a si mesmo a oportunidade de iniciar um relacionamento duradouro. Certifique-se de equilibrar suas emoções, você deve ter em mente que o poder de superar problemas pessoais está dentro de você. Concentre-se no positivo e a paz interior virá.

Com informações do site Nueva Mujer