As revelações do tarot desta quinta-feira (25) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

ANÚNCIO

Áries

Os próximos dias para Áries serão de mudanças radicais após receber toda a energia de Mercúrio Retrógrado e do eclipse do Sol. Chega uma etapa para modificar seus paradigmas e deixar as emotividades de lado. Já fecharam um ciclo onde trabalharam muito e que abre as portas para um futuro melhor. Prepare-se para as bênçãos que receberá.

Recomendados

Touro

Se há algo que quem nasce sob a influência deste signo não deve perder é a fé e a esperança. Apesar dos contratempos que você possa ter e da sensação de que às vezes as coisas não avançam, o progresso chegará até você e você verá que tudo o que aconteceu valerá a pena. Quando a tristeza chegar, mude de atitude e encha-se de energia positiva, que será o motor que o levará a melhorar o seu futuro.

Gêmeos

Para alcançar objetivos, ter prosperidade e harmonia na vida é preciso trabalhar muito com firmeza e determinação. A dúvida não pode consumir seus pensamentos ou boicotar suas decisões. Siga a sua intuição porque você tem aquela capacidade de análise que lhe permite ver além do que está à sua frente. Caminhe com passo firme e sem medo para buscar o futuro que você merece.

Câncer

A solidão ficou para trás e agora você tem diante de você aquela pessoa que tanto pediu ao Universo. Juntos, eles serão capazes de realizar grandes coisas. Aquele projeto familiar que você desejava está prestes a ser consolidado. O respeito e a confiança devem estar sempre presentes e apoiados para seguirmos em frente. Não permita que outros danifiquem o que você está construindo com tanto esforço.

Com informações do site Nueva Mujer