Arginina: o que é e como pode beneficiar a saúde e aparência do seu cabelo danificado?

Todas sonhamos e desejamos ter uma cabeleira espetacular, e para isso é necessário dar-lhe o tratamento e os cuidados necessários, uma manutenção periódica que não se limita apenas a máscaras, ampolas e cortes, mas também a uma boa alimentação, pois o que você come ou deixa de comer diariamente se refletirá no bem-estar do seu cabelo. É vital consumir nutrientes que proporcionem força e brilho.

Um desses é a arginina, pois é um aminoácido que oferece múltiplos benefícios ao organismo. O nutricionista espanhol Raúl López Grueso, que possui doutorado em Fisiologia pela Universidade de Valência, na Espanha, afirma que ela aumenta a vasodilatação, estimula o hormônio do crescimento e aumenta a massa muscular.

Como é um vasodilatador, permite uma melhor circulação sanguínea nos folículos do couro cabeludo e o fio capilar cresce mais rápido. De acordo com a página da Loreal de Paris, também ajuda a reduzir a queda de cabelo e permite que cresça saudável e forte.

O especialista afirmou que este aminoácido é encontrado em alimentos com maior teor de proteínas, especificamente em carnes, peixes e laticínios. López acrescentou que "é fundamental saber que a arginina é um aminoácido condicionalmente essencial, o que significa que o organismo pode produzi-lo, mas essa quantidade pode não ser suficiente em algumas ocasiões".

Sugeriu consumir 0,8 g de proteína por quilo de peso para pessoas sedentárias e 1,6 ou 1,8 g de proteína para aqueles que praticam alguma atividade física. "Isso é alcançado consumindo diariamente um par de porções grandes de carnes ou peixes ou legumes, com uma porção de ovos, queijos frescos e um par de iogurtes de vaca ou soja", explicou o dietista-nutricionista.

López afirmou que pessoas que seguem uma dieta vegana costumam ter deficiência de arginina, mas que podem consumi-la através de legumes, nozes e sementes. Para o cabelo, atualmente, o mercado oferece opções de xampus, condicionadores e máscaras com esses componentes. No entanto, usar com muita frequência não terá tanto efeito quanto uma refeição rica nesse aminoácido.

Estes produtos serão aliados à dieta alimentar e ajudarão a reparar o cabelo quando estiver danificado: “A arginina atua como um poderoso antioxidante, o que significa que ajuda a neutralizar os radicais livres que danificam as células do cabelo. Isso é especialmente importante em ambientes com altos níveis de poluição ou exposição frequente a ferramentas de calor, como pranchas e secadores”, afirmou a revista Marie Claire.

O especialista afirmou que a arginina não é perigosa, mas ressaltou que, como tudo, é preciso evitar excessos, pois doses acima de 9 gramas podem causar problemas gastrointestinais, diarreia e vômitos. Agora que você conhece os benefícios deste aminoácido, deve seguir uma dieta rica em proteínas para ter um cabelo invejável.