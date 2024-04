A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano. Confira a seguir:

Leão – Carta O Juízo Final

Mudança importante que pode indicar outra etapa na vida. Não tema o começo de um novo ciclo e tenha consciência para tomar atitudes visando essa realidade que se apresentará agora.

Virgem – Carta O Mago

É momento de entrar em uma fase de muita energia e movimento. Cuide mais da sua vitalidade e saiba que aproveitar essa oportunidade de melhoria importante

Libra - Carta O Louco

A única forma de começar de novo será soltando o passado para poder renascer com mais esperança e olhando os caminhos positivos. Não fuja tanto da realidade e comece a cuidar de si com mais sabedoria, mas sem perder a essência aventureira e corajosa.

Escorpião – Carta A Estrela

Mantenha a energia positiva e os bons pensamentos, pois o futuro virá repleto de possibilidades para quem estiver aberto ao sentido das coisas, mas com o otimismo.