A carta do tarot que trará novos começos para estes 4 signos do zodíaco nos próximos dias

Gêmeos - De 21 de maio a 20 de junho

Aproxima-se um momento de mudanças positivas e negativas na vida profissional, pois é muito possível que quem está desempregado encontre um cargo importante com um salário que supere as expectativas e um horário que lhe permita ter uma vida pessoal equilibrada.

Mas para quem já tem emprego, a situação vai ficar um pouco complicada, pois terá em cima de si muitas responsabilidades, com as quais terá que lidar e que causarão muito estresse e ansiedade. Se não estabelecerem limites, isso poderá ter um impacto na saúde.

Câncer - De 21 de junho a 22 de julho

Na vida amorosa haverá uma transformação nos casais, pois meditarão sobre o que está afetando as questões sexuais. Serão exercícios de conhecimento, com os quais aprenderão muito apesar do tempo que partilharam e através dos quais acreditam que sabem tudo um do outro.

Eles ousarão explorar, dar asas à imaginação. É claro que eles vão gostar muito de algumas coisas, enquanto outras não vão gostar, mas não vão ficar querendo saber se isso é bom ou ruim. Haverá muita cumplicidade.

Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Não haverá controle sobre certas despesas, pois eles têm a certeza de que o fluxo de dinheiro não diminuirá, mas o destino lhes dará uma reviravolta desagradável e será justamente para lhes ensinar uma lição: serem cautelosos em questões econômicas.

Agora você deve procurar uma forma de obter uma fonte de renda que lhe permita saldar dívidas e responder às responsabilidades que deverá cumprir mês após mês. Isso não acontecerá novamente com eles, pois pensarão duas vezes antes de gastar um único centavo de suas contas.

Capricórnio - De 22 de dezembro a 19 de janeiro

O estresse na realização de uma atividade pode gerar grande tensão em uma pessoa com quem você sempre se deu bem. Talvez existam certos conflitos típicos de temperamentos exaltados. É melhor se acalmar e encerrar a discussão para não ferir os sentimentos.

Com o passar dos dias, quando não houver mais raiva, eles entenderão que ambos tiveram seus motivos válidos e que é hora de encontrar um meio-termo em que ambos ganhem, mas também devem ceder a certas coisas ou confortos.

Com informações do site Nueva Mujer