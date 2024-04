Uma enxurrada de paz e harmonia chegará à vida de 5 signos chineses nos últimos dias de abril

Abril está chegando ao fim, faltando apenas sete dias para terminar. Esta última semana estará cheia de muita calma e equilíbrio energético, em que os signos do zodíaco chinês: Rato, Cão, Dragão, Tigre e Coelho terão a felicidade de receber a paz espiritual e mental em suas vidas.

Rato (Nascidos nos anos 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Nada nem ninguém no seu trabalho perturbará a paz que você alcançou nos últimos dias após a purificação energética que realizou. Você saberá como ignorar o que possa perturbá-lo, estabelecerá limites para essas pessoas tóxicas que o procuram, e o melhor de tudo é que estará focado em suas responsabilidades, aumentando enormemente a produtividade.

Tigre (Nascidos nos anos 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Dias de muita reflexão e autoconhecimento que te levarão a descobrir alguns aspectos de ti que têm marcado o rumo da tua vida de uma forma que desejas modificar. Começará a tarefa de curar as feridas dos teus ancestrais e pôr fim a essas crenças tóxicas que mutilam as boas vibrações. Será um processo lento, mas muito reconfortante. Enfrentarás uma montanha-russa que terminará com muita paz mental e espiritual.

Coelho (Nascidos nos anos 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

O seu parceiro ou alguém que você ama incondicionalmente precisa do seu apoio, suas palavras e braços calorosos para confortá-lo após uma experiência difícil. Com sua calma, você proporcionará muita harmonia, dará conselhos que aprendeu após uma prova difícil que você passou e que hoje não dói mais. Embora você não possa resolver a situação dele, ainda se sentirá satisfeito por conseguir acalmar suas tristezas.

Dragão (Nascidos nos anos 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Os tormentos que roubam a vossa energia e vitalidade desaparecerão pelo resto de abril, quando fizerem um banho de purificação após a lua cheia. O equilíbrio energético voltará para vocês e não terão mais essa sensação de peso. Serão capazes de trabalhar tranquilamente e concretizar alguns assuntos relacionados ao dinheiro, sem que isso os perturbe. Refugiem-se numa atividade que permita manter a vossa mente relaxada e, se possível, partilhem-na com algum membro da família.

Cão (Nascidos nos anos 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Depois de tanto sofrimento e busca por respostas, você encontrará alguém que irá te guiar e será como uma luz em seu caminho, pois todas as dúvidas se dissiparão e você descobrirá as melhores maneiras de enfrentar tudo o que está diante de você. Você se sentirá muito aliviada porque sabe que finalmente alguém irá te entender, que não é apenas algo da sua percepção.