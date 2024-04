A Lua Rosa suavizará as energias e atrairá abundância

Prepare-se para receber as energias da Lua Rosa com o poderoso ritual para atrair a prosperidade

A Lua Cheia é um dos fenômenos celestes mais aguardados por astrônomos e astrólogos. A beleza de sua luz em um céu limpo atrai olhares de todos, sendo considerado um momento romântico no qual até desejos são pedidos.

O satélite tem sido adorado por várias civilizações desde tempos imemoriais e passa por quatro fases ao longo de seu ciclo de cerca de 29,5 dias, e a lua cheia é a mais destacada delas por mostrar seu disco completamente iluminado.

Mas, neste 24 de abril ocorrerá a quarta lua cheia do ano, conhecida como “Lua Rosa”, por uma razão centenária que nada tem a ver com a cor que reflete.

A Lua Rosa irá se elevar sobre a escuridão do céu como uma esfera brilhante e majestosa que nos oferecerá um espetáculo astronômico sem igual.

Além disso, o evento nos lembrará que, no hemisfério norte, faltarão apenas dois plenilúnios para entrarmos no verão: a conhecida ‘Lua de Morango’ marcará o início desta estação mágica do ano.

Por que é chamada de Lua Rosa?

Não está relacionado com a cor que irá refletir durante a noite de 24 de abril. Ou seja, o nosso satélite não se tingirá de rosa.

O nome encontra sua origem na tradição centenária dos nativos americanos que atribui a cada lua cheia um nome que faz referência à coincidência com um evento relevante no ambiente agrícola.