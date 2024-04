Os signos que precisam dar ouvidos a intuição essa semana

Com a energia de uma Lua Cheia poderosa, alguns signos do zodíaco podem ter a intuição aflorada e devem estar atentos as mensagens que chegam por ela. Confira quais são:

Sagitário

Toda a semana foi de muita reflexão e mensagens do seu subconsciente estão chegando com frequência. Com a intuição em alta, é momento de manter a calma e a dedicação a própria consciência para encontrar respostas e curas por meio dessa energia tão reveladora. É hora de descobrir muito sobre o próprio emocional, missões e caminhos.

Capricórnio

A consciência sobre o que deseja chega de forma direta e pela intuição também. Olhar para dentro e para frente se torna inevitável a partir de agora e muitas conclusões sobre o futuro e o presente podem surgir. É momento de evitar o estresse e se apoiar nas pessoas que fazem bem para vencer os momentos de angústia e emoções intensas.

Peixes

A intuição está em alta e de uma forma muito confiável. É momento de expandir a mente e ouvir o sexto sentido para saber se conectar com essa energia poderosa. Muita coisa pode ser compreendida e colocada em ordem, principalmente para quem tem questionamentos espirituais e sobre o próprio poder.