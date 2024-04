Os signos do zodíaco que se recuperam a partir de agora

A quarta semana de abril de 2024 está terminando, mesmo assim alguns signos contam com a sorte de recuperar energias valiosas. Confira quais são:

ANÚNCIO

Áries

Momento de resolver questões inacabadas do passado, principalmente dívidas. É um momento de recuperar a confiança e conseguir agir com mais firmeza, o que tende a atrair a sorte e disciplina para mudar de vida.

Recomendados

Touro

Alguns acordos são fechados e existe uma maior confiança sobre recomeçar. É preciso avançar e se conectar mais com a intuição, pois ela trará respostas importantes para a sua cura, mudanças e realização de sonhos.

Gêmeos

A chance de romper com o passado e sair da rotina o ajuda a recuperar e elevar sua energia. É um momento de recuperar o tempo perdido, se conectando com as pessoas e fazendo novos amigos ou aliados. As oportunidades se abrem também para projetos e emprego.