Lua cheia em Escorpião 2024: os 5 signos que serão mais beneficiados no amor

Neste 23 de abril, traz um interessante evento astrológico que é a lua cheia em Escorpião, a qual terá impacto em certos signos do zodíaco no amor. E como sabemos, Escorpião é cheio de intensidade, sensibilidade e muita paixão, sendo a oportunidade perfeita para soltar relacionamentos que não vibram conosco, mas também dar o próximo passo com quem nos interessa.

ANÚNCIO

De acordo com a Cosmopolitan, são dias para nos deixarmos levar, lembrar o que merecemos e tudo o que crescemos, bem como ter muita informação à vista para tomar decisões importantes no campo afetivo.

Touro

Chegará a hora de parar de se reprimir no amor e se atrever a dar aquele primeiro salto. Mesmo que possa parecer desconfortável, é apenas uma questão de se lançar e perder o medo no caminho, você não sabe o quão bom poderia ser e tudo o que poderia ganhar.

Recomendados

Os taurinos devem deixar as dúvidas e se lançar no amor | Freepik (Imagen de Freepik)

Áries

Para os nativos de Áries, será uma temporada propícia para refletir sobre o seu mundo emocional. Você estará mais sensível e, ao mesmo tempo, desejosa de se transformar. Finalmente, poderá colocar em palavras suas emoções, seus medos, seus desejos e a vontade de se relacionar com alguém que está em sua mente há algum tempo.

Câncer

É o momento em que esses nativos expressam toda a sua vitalidade e magnetismo. Eles serão o centro das atenções e também aumentarão seu poder de sedução, então é hora de desfrutar de pequenas aventuras que te façam conectar com o seu lado mais apaixonado.

A lua cheia nos dá a oportunidade de nos conectarmos com nosso poder erótico | Freepik (Imagen de Freepik)

Capricórnio

Esta Lua eleva você ao mais alto na busca pelo sucesso, então você encontrará a pessoa que está procurando. Não se esqueça de moderar suas exigências, mas sem baixar seus padrões. Sua perseverança se manifesta com toda a força e finalmente você se sentirá correspondido pelo que pedia ao universo.

Aquário

Por fim, os aquarianos vão esclarecer suas mentes e terão uma ideia muito clara do que querem e do que pensam sobre os outros. Por isso, é um momento decisivo para dar um passo em direção ao compromisso ou, então, se atrever a explorar novos horizontes.