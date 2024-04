Horóscopo chinês: muita paz e harmonia para estes 5 signos nos últimos dias de abril

Rato - nascidos nos anos de 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Nada nem ninguém no seu trabalho perturbará a paz que você alcançou nos últimos dias após a purificação energética que você fez. Você saberá ignorar o que pode lhe perturbar, estabelecerá limites para aquelas pessoas tóxicas que o procuram e, o melhor de tudo, estará focado em suas responsabilidades, aumentando enormemente a produtividade.

Tigre - nascidos nos anos de 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Dias de muita reflexão e autoconhecimento que o levarão a descobrir alguns aspectos de si mesmo que deram o tom da sua vida de uma forma que você deseja modificar. Você começará com a tarefa de curar as feridas de seus antepassados e acabar com aquelas crenças tóxicas que mutilam as boas energias. Será um processo lento, mas muito reconfortante. Você enfrentará uma montanha russa que terminará com muita paz mental e espiritual.

Coelho - nascidos nos anos de 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Seu parceiro ou pessoa que você ama incondicionalmente precisa do seu apoio, das suas palavras e dos seus braços calorosos para contê-los depois de uma experiência difícil. Da sua calma você vai dar muita harmonia a ele, vai dar alguns conselhos que aprendeu depois de uma dura prova que passou e hoje não dói. Embora não consiga resolver a situação deles, você ficará satisfeito porque poderá acalmar suas tristezas.

Dragão - nascidos nos anos de 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Os medos que lhe roubam energia e vitalidade desaparecerão durante o resto de abril, quando você tomar um banho de purificação após a lua cheia. O equilíbrio energético retornará para você e você não terá mais esse peso. Você poderá trabalhar com tranquilidade e resolver alguns assuntos relacionados a dinheiro, sem que isso o atrapalhe. Refugie-se numa atividade que lhe permita manter a mente relaxada e, se possível, partilhe-a com um familiar.

Cachorro - nascidos nos anos de 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Depois de tanto sofrimento e busca por respostas, você encontrará alguém que o guiará e será como uma luz em um caminho, pois todas as dúvidas se dissiparão e você descobrirá as melhores formas de enfrentar tudo o que está à sua frente. Você se sentirá muito aliviado porque sabe que finalmente alguém vai te entender, que não é algo que foi apenas sua percepção.

Com informações do site Nueva Mujer