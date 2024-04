Charlene de Mônaco brilha com a cor de unhas dos pés com toque mais jovem Charlene do Mónaco tem um estilo elegante e sofisticado (Instagram: @hshprincealbertii)

Aos 46 anos, Charlene de Mônaco continua na lista das royals mais belas e elegantes do mundo. Sua simpatia e proximidade com as pessoas, especialmente com as crianças, a tornam uma mulher muito especial.

Depois de estar desaparecida por meses, primeiro afetada por uma infecção que não a permitia viajar da África do Sul para o seu país e, em seguida, reclusa por vários meses em uma casa de repouso em Zurique, aparentemente afetada pelo estresse, a princesa de Mônaco está retomando suas atividades.

Na semana passada, houve muito trabalho e eventos oficiais, o que mostra a agenda ativa e o quão fortalecida e recuperada você está.

A princesa participou da grande final de tênis do Masters de Monte Carlo, passou então para um evento de segurança na água organizado por sua fundação e encerrou o dia com um torneio de rugby infantil, onde mostrou sua habilidade em lidar com as crianças.

Segundo o portal Lecturas, o objetivo da princesa ao apoiar esse tipo de atividades esportivas é educar por meio do esporte, conhecer diferentes culturas e promover valores como o respeito, a coragem e a solidariedade.

Mas o que chamou a atenção em todas as imagens publicadas de cada evento ao qual compareceu foi o seu estilo.

A cor vermelha na manicure real

Em algumas imagens publicadas na rede social Instagram, Charlene, muito próxima e amorosa, não hesitou em descalçar-se enquanto se interessava em aprender os passos básicos de primeiros socorros. Foi nesse momento que revelou a cor das unhas de seus pés.

Charlene de Mónaco brilha com a cor das unhas dos pés A princesa Charlene exibiu sua manicure na cor vermelha, ideal para mulheres de mais de 40 (Instagram: @hshprincealbertii / @fondationprincessecharlene)

Com a chegada da primavera no hemisfério norte, as pessoas começam a dar destaque aos pés, que permanecem escondidos durante o inverno, e Charlene não quis esperar mais para deixá-los em ordem.

Ao contrário de outras realezas que preferem usar um design discreto, a sul-africana apostou tudo em um vibrante vermelho que se destacava em sua pele branca e combinava com as mãos.

O clássico vermelho tem sido o grande favorito da paleta de cores de unhas por décadas, e está claro que ainda é uma tendência em 2024 entre as mulheres mais influentes do mundo, que já têm 40 anos ou mais.

É uma cor elegante, sofisticada e sempre na moda, além disso, combina com tudo. Charlene optou pela versão mais brilhante, uma cor que evoca poder. Além disso, é perfeito para ocasiões especiais ou para adicionar um toque de glamour ao seu dia a dia.