Carolina Herrera ensina como usar um blazer aos 50 e 60 anos: chamam-lhe a rainha da elegância

Os anos passam e o blazer nunca sairá do nosso guarda-roupa, uma peça clássica que acrescenta elegância e sofisticação, assim como Carolina Herrera mostra em seus looks. Se ela, que é uma referência na área, constantemente os aprova, é por alguma razão.

ANÚNCIO

A designer de moda considera-a uma das suas peças mais recorrentes ao longo do tempo, ao lado da camisa branca e das calças pretas. Através deste tipo de casacos, ela adiciona cor e diversão aos seus outfits, sem ser demasiado ousada e parecendo sempre pronta para qualquer ocasião.

Como se usa um blazer de acordo com Carolina Herrera?

Bem, os próprios looks de Carolina Herrera nos servem de inspiração para aprender várias dicas. Por exemplo, fazendo-o a peça central do outfit, acompanhado de outras peças monocromáticas, lisas ou simples sem maior destaque e permitindo que ele seja quem chama a atenção.

Recomendados

Em monocromático também é uma ótima alternativa. Isso faz com que visualmente pareçamos altas e estilizadas, o que nos acrescenta centímetros extras sem a necessidade de fazer muito esforço.

Um aspecto a considerar é o design da jaqueta. Por exemplo, o blazer curto é favorecedor para aquelas que procuram destacar ainda mais a sua cintura. Isso foi demonstrado na gala do 25º Aniversário do Youth America Grand Prix, provando que este tipo de corte é um bom recurso para equilibrar os quadris com os ombros.

Por último, não nos esqueçamos de que podemos nos divertir com estampas e acabamentos de acordo com o material de confecção, como o cetim ou até a gabardina.

No caso de Carolina Herrera, ela gosta de linhas verticais, que fazem com que nosso torso pareça mais alongado e até mesmo disfarcemos a barriguinha. O efeito é ainda mais potente com calças com o mesmo acabamento, transformando-se num terno que não nos deixará mal em nenhum evento.