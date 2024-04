Calças de cintura alta e mocassins: a combinação perfeita para um visual confortável e elegante aos 40

As mom jeans e mocassins tornaram-se a combinação perfeita

Os jeans flare tornaram-se uma das calças favoritas de 2024 por sua conforto e estilo, pois são de cintura alta, ajustados à cintura e retos nos tornozelos, favorecendo a silhueta.

Você pode usá-los de muitas maneiras aos 40 anos e com muitas roupas, mas um dos calçados ideais para combiná-los são os mocassins.

E é que este tipo de calçado masculino te dará um visual incrível, único, original e além disso, você estará confortável, já que este tipo de sapato é plano.

Calças de cintura alta com blazer e mocassins

Se quiser um visual elegante e chique aos 40 anos, pode usar uma calça mom jeans com um body e um blazer oversized.

Completa este visual com uns mocassins e acrescenta óculos de sol e uma bolsa chique para que brilhes e fiques moderna.

Mom jeans com top e mocassins

Outro look elegante e charmoso que podes usar aos 40 é combinar umas calças mom jeans com um top de mangas compridas ou curtas, deixando parte do abdômen à mostra.

Para este look, use mocassins e, claro, uma bolsa chique e um penteado elegante e charmoso que te faça se destacar.

Calças de cintura alta e camisa com mocassins

Se quiser algo mais formal, pode optar por mom jeans com uma camisa branca comprida ou de qualquer tom que use por dentro das calças.

Combine este visual com mocassins pretos e você ficará fabulosa e sofisticada aos 40 anos em 2024.

Calças de cintura alta com jaqueta de ganga e mocassins

Outra opção super chique para combinar essas peças é usar uma calça mom jeans com uma camiseta e mocassins pretos ou brancos.

Complemente este visual com uma jaqueta jeans para dar um toque único e diferente, além de adicionar uns óculos e uma bolsa chique.