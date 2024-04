As revelações do tarot desta quarta-feira (24) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Sagitário

É hora de brilhar e demonstrar seu potencial na área profissional. Continue trabalhando em suas relações públicas porque elas abrirão portas para o sucesso. No tarot lhe foi distribuída a carta “Temperança”, que o orienta convidando ao amadurecimento.

Recomendados

Capricórnio

Seu ambiente de trabalho está em constante mudança, tenha paciência e adapte-se. Controle seu temperamento diante das adversidades, a raiva só piora as coisas. A carta do “Julgamento” entra em sua vida, incitando você a enfrentar problemas, tomar decisões e buscar novas oportunidades para progredir.

Aquário

“A Carruagem” é a sua carta de tarô e incentiva você a avançar sem limites, ser discreto com seus objetivos e desfrutar de um crescimento econômico que lhe proporcione estabilidade. Enfrente os problemas com seus colegas de trabalho com paciência e diplomacia.

Peixes

Momento de grandes oportunidades e sucessos para você. Os números 18 e 24 trarão sorte esta semana.

Suas cores da abundância são o azul e o branco, e Câncer, Escorpião e Capricórnio serão seus aliados nestes dias para encontrar o amor verdadeiro e apaixonado. Sua carta de tarot é “Ás de Paus”

Com informações do site Nueva Mujer