As revelações do tarot desta quarta-feira (24) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

A carta “A Torre” indica que é hora de mudar de emprego e começar o seu próprio negócio que lhe dará mais rendimentos para melhorar a sua situação. Tenha cuidado com as pessoas com quem você se relaciona, nem todas são confiáveis. Quinta-feira será seu melhor dia. Seus números mágicos são 08 e 13.

Virgem

A carta de “O Mágico” diz que é o seu melhor momento para crescer sem limites e não deixar que seus pensamentos negativos sabotem seus sucessos, peça o que você quer e isso lhe será dado. Possíveis trâmites migratórios podem aparecer no caminho. Seus números mágicos são 02 e 19.

Libra

As estrelas iluminam-se a seu favor com a carta “O Sol”, o que implica que é a sua hora de brilhar. Pare de dar importância às opiniões dos outros, confie na sua intuição e siga em frente, o sucesso está ao seu alcance. Você terá alegria à vista com uma ida à praia.

Escorpião

Para esta semana, seus números da sorte são 12 e 20, e suas cores de poder e prosperidade são vermelho e azul. A carta “A Estrela” brilha sobre você, traz consigo a realização dos seus desejos e a oportunidade de prosperidade econômica.

