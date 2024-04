A temporada de Touro atrai progresso e harmonia para 3 signos nos últimos dias de abril

A temporada de Touro de 2024 acalma a força e a energia que vem de Áries, que entrou com muita intensidade com o eclipse solar e Mercúrio retrógrado. Nos últimos dias de abril, essas correntes que fizeram muitos se sentirem sufocados pela força desses fenômenos serão quebradas.

ANÚNCIO

Na astrologia, Touro representa o pulso mais primário de nossas necessidades básicas e está ligado aos aspectos cíclicos e férteis da terra. Por isso, esta nova temporada nos propõe estar receptivos ao que nosso corpo precisa.

O Sol em Touro nos permite conscientizar-nos, para identificar nossas verdadeiras necessidades e os signos de Áries, Sagitário e Peixes serão os que serão impulsionados pelas boas vibrações desta temporada.

Recomendados

Áries

Áries é um dos signos que terá melhores perspectivas na temporada de Touro. Eles estarão seguros de si mesmos e terão essa força magnética para atrair boas vibrações. Eles devem aproveitar este tempo para superar alguns desafios com sucesso e começar os projetos que os farão progredir e avançar no plano profissional. Emocionalmente, estarão muito equilibrados e dispostos à aventura e a desfrutar da vida.

Sagitário

Os nativos deste signo terão uma onda de oportunidades que devem agarrar com muito entusiasmo e tomar decisões rapidamente. Eles estão criativos e isso os levará a assumir desafios que garantirão um futuro melhor. É o momento de retomar os estudos e concluir aquela meta que deixaram de lado por produzir. Em termos emocionais, estão muito estáveis com o seu parceiro e será o momento da consolidação.

Peixes

Os nascidos sob a influência deste signo estão no melhor momento para colher amizades e ter boas relações no âmbito profissional para obter novos projetos. Devem aproveitar para ser mais proativos, deixar o medo de lado e arriscar-se para equilibrar sua economia. O trabalho não é tudo e também devem buscar momentos de lazer e relaxamento para aliviar o estresse. Emocionalmente estarão melhor do que nunca e isso os fará ter um magnetismo especial.