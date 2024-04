A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano. Confira a seguir:

Sagitário – Carta O Louco

A única forma de começar de novo será soltando o passado para poder renascer com mais esperança e olhando os caminhos positivos. Não fuja tanto da realidade e comece a cuidar de si com mais sabedoria, mas sem perder a essência aventureira e corajosa.

Capricórnio – Carta O Ermitão

Sua mente e coração podem estar isolados ao ponto de não enxergar como as pessoas o reconhecem, tanto na vida pessoal como na profissional. Retome a confiança e o poder de saber quem é e o lugar que ocupa no mundo para alcançar o sucesso que deseja.

Aquário – Carta A Torre

Uma batalha que não é resolvida a seu favor e ainda pode gerar prejuízos acontece. Tente se prevenir e ser consciente de que todo corte pode se tornar uma oportunidade de crescimento e busca por novos caminhos.

Peixes – Carta O Sol

Novos e importantes começos podem dar as caras agora. Toda existência passa por mudanças de caminhos e algumas chegam a alterar as bases que foram criadas; não tema e busque as respostas que precisa com confiança.