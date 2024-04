A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano. Confira a seguir:

Áries – Carta do Diabo

Cuidado com ações impensadas e desejos que podem ser apenas algo de momento, mas que trará sérias consequências depois. Nem todo instinto é positivo e a má fé das pessoas também podem atingir você.

Touro – Carta do Mundo

Cuidado para não se isolar e calar o que realmente quer. É hora de saber a hora de falar e reconhecer a necessidade de pedir ajuda se for necessária. Não fique estagnado no mesmo lugar quando sua melhor saída é tomar atitudes para evoluir.

Gêmeos – Carta da Morte

Chegou a hora de colocar final em uma situação problemática que só o tem machucado e atrasado no caminho. Examine seus sentimentos e intuição, reconheça as aprendizagens e se precisar peça ajuda para se curar e renascer para novas oportunidades.

Câncer – Carta da Torre

Uma batalha que não é resolvida a seu favor e ainda pode gerar prejuízos acontece. Tente se prevenir e ser consciente de que todo corte pode se tornar uma oportunidade de crescimento e busca por novos caminhos.