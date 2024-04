Qual é o desafio da “depilação com açúcar” e por que não é recomendado? Michael Dwyer / AP (Michael Dwyer/AP)

A plataforma TikTok deu origem a várias trends virais, algumas das quais podem ser perigosas para quem as segue.

Um desafio em particular que surgiu é a "depilação com açúcar", que levou uma adolescente a sofrer queimaduras de segundo grau e tem gerado preocupações quanto à sua segurança.

A "depilação com açúcar" é um método de remoção de pelos que tem sido utilizado há séculos. Consiste em preparar uma pasta caseira usando açúcar, limão e água. Esta mistura é aquecida e depois aplicada sobre os pelos indesejados.

Posteriormente, ele é rapidamente removido, levando consigo os pelos. É promovido no TikTok como uma alternativa menos dolorosa e irritante em comparação com outros métodos, como a depilação com cera convencional.

Experiência de uma adolescente

Recentemente, uma mãe de Iowa chamada Natalie Renken compartilhou no Facebook a experiência traumática vivida por sua filha de 17 anos. A adolescente sofreu queimaduras de segundo grau após fazer a "depilação com açúcar" em casa. Renken alerta sobre os perigos que muitos tutoriais no TikTok não mencionam.

Segundo Renken:

"Se o seu filho vier até você e disser 'vou fazer cera de açúcar', avise-o para não fazer isso". O médico de emergência disse que esses vídeos não alertam que, ao aquecer a cera, ela fica desigual, e depois, ao removê-la, há uma reação entre os elementos quentes e frios dessa cera caseira."

E continuou: "Isso é o que aconteceu aqui. Ela mexeu e estourou no polegar, causando uma queimadura de segundo grau significativa que exigirá viagens semanais à clínica de queimaduras e meses para se curar."

Especialistas em beleza e dermatologia também expressaram preocupação com a falta de avisos e precauções nos vídeos do TikTok que promovem a "depilação com açúcar".

Sugerem que deve ser incluída informação sobre os possíveis riscos associados e que a divulgação desses desafios deve ser limitada a certas idades ou requerer o consentimento dos pais.