Qual é a síndrome de Voldemort após término de relacionamento

Se você está passando por um término amoroso, deve saber o que é a síndrome de Voldemort para evitar cair neste erro e tornar sua recuperação mais dolorosa. É muito comum nos tempos atuais, onde o digital tem tanto destaque nas relações e tantos vestígios do que um dia foi ficam.

No final das contas, separar-se de alguém que você ama é um luto. Você deve permitir-se viver as emoções no seu próprio ritmo, ter paciência e cuidar muito de si mesmo durante esses dias em que está mais sensível e vulnerável.

De acordo com a Women’s Health Magazine,, a síndrome de Voldemort, como o nome sugere, refere-se aos filmes de Harry Potter e ao seu grande vilão que não podia ser mencionado. Isso acontece quando, após uma separação, pedimos aos nossos amigos para não falarem sobre ele e apagamos todas as suas lembranças.

Eliminamos conversas, fotos, presentes, bloqueamos nas redes sociais, paramos de frequentar lugares onde possamos encontrá-lo, mudamos de local e outras condutas similares.

Casal Certos comportamentos podem nos afetar negativamente, causando ansiedade e estresse. (Freepik)

Embora não tê-lo tão presente possa ser algo positivo, não acaba sendo bom se o fizer antes de estar realmente preparada porque pode gerar um efeito contraproducente e é pensar demais para senti-lo próximo de alguma forma.

Os especialistas consideram isso como uma forma extrema de fazer contato zero e, embora sua intenção seja superar a separação da maneira mais rápida e menos dolorosa possível, é possível que "essa ausência autoprovocada e militante faça com que não paremos de pensar nela. Algo que prolongaria desnecessariamente o período de luto".

Casal Se você descobriu seu parceiro online, é hora de conversar. (Freepik)

“Respeitar o próprio ritmo de recuperação é fundamental. Não se deve forçar a superação da perda, permitindo que as emoções se desenvolvam naturalmente em cada fase, desde a negação até a aceitação”, recomenda a mesma fonte.