O fim de Mercúrio retrógrado marcará a sorte de 5 signos antes de 30 de abril

Nesta quinta-feira, 25 de abril, Mercúrio voltará ao “normal”, pois desde o dia 2 de abril estava em retrogradação, ou seja, com um movimento aparente de retrocesso, que só é percebido a partir da perspectiva da Terra. Agora, no fim deste período, Áries, Capricórnio, Touro, Virgem e Câncer terão oportunidades no amor, nos negócios e na vida pessoal.

Áries

Haverá muita motivação porque algumas coisas que estão em pausa retomarão seu ritmo e em menos tempo do que você pensa voltarão a seguir em direção à meta. Você estará muito entusiasmada, receberá boas críticas que a levarão a aperfeiçoar o que você tem agora. Os resultados finais serão melhores do que você espera. Apoie-se em seus amigos e colegas, que lhe darão as opiniões mais sinceras.

Touro

Siga a sua intuição sobre esse assunto relacionado a negócios, pois tudo indica que será muito próspero. Um homem muito próximo a você lhe dará a segurança necessária para dar o passo final. É normal sentir medo, temer perder, mas só saberá se arriscar, se se lançar. Uma maneira de ter mais segurança é pesquisar um pouco mais, buscar referências e, com essas informações, tomar a decisão sempre levando em consideração essa voz interior.

Câncer

É o melhor momento da sua vida para pôr fim a essa relação que, embora a faça sentir plena, sabe que não tem futuro, porque simplesmente ele não é capaz de tomar uma decisão por conta própria. Você merece alguém que esteja ao seu lado incondicionalmente. Além disso, está deixando passar oportunidades de conhecer pessoas que estão dispostas a lhe dar o lugar que você merece. Termine já! e atreva-se a ter uma vida melhor.

Virgem

Você tem expectativas muito altas sobre um evento específico e espera muito dele, pois lá poderá se destacar e demonstrar suas melhores qualidades. No entanto, a desorganização que ocorrerá jogará contra você. Se não estiver atenta, poderá ficar de fora. Também é possível que participe do jogo, mas sem chance de sucesso. Seu desânimo vencerá a batalha. Dias melhores virão.

Capricórnio

As coisas que você tem que dizer, diga-as, não se segure mais porque isso está afetando seu desempenho. Você é uma mulher muito astuta na comunicação e empatia, apela a isso para deixar as coisas claras e expressar seu ponto de vista. Talvez muitos não gostem, não importa o quão tato você tenha ao transmitir a mensagem, mas será basicamente porque afetará seus interesses, mas você deve zelar pelos seus.