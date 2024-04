Horóscopo de hoje e o sucesso que atrai a Lua Cheia Rosa nesta terça-feira, 23 de abril

Áries

É um momento de energias muito positivas que devem ser aproveitadas para pedir bênçãos ao Universo. Você precisa ter calma e paciência para resolver alguns conflitos no trabalho. No amor, você e seu parceiro precisam sair da rotina e buscar aventura para reacender a chama da paixão, aproveite esta noite de Lua Cheia.

Touro

Você se dedica totalmente a um novo projeto que colocam em suas mãos. A confiança que têm em você e seu esforço verão seus frutos. A Lua Cheia está a seu favor se mantiver essa atitude positiva perante a vida. No amor, seu parceiro lhe dará uma boa notícia que o encherá de ilusão. É algo que estavam esperando há algum tempo.

Gêmeos

Não é hora de tomar decisões apressadas, reserve um tempo para refletir e, em seguida, quando se sentir seguro dos passos que deseja dar, entre em ação. No amor, cuidado com os boatos entre amigas que podem causar problemas com seu parceiro. Afaste-se dessa situação antes que seja tarde demais.

Câncer

Não permita que a atitude negativa dos outros interfira nos seus projetos. Siga a sua intuição, pois ela é que vai te guiar pelo caminho certo para alcançar o sucesso e progredir. No amor, deixe de se preocupar com os ciúmes do seu parceiro, pois isso não te traz paz. Em vez disso, procure conversar para resolver os problemas.

Leão

Esta Lua Cheia Rosa é propícia para fechar ciclos e iniciar novos projetos que você vai levar adiante. Para isso, você deve ser otimista e positiva, pois terá que superar alguns desafios. No amor, não perca tempo com ciúmes, busque momentos de intimidade e reconciliação, pois estas são noites maravilhosas.

Virgem

Boas notícias estão chegando à sua vida no campo profissional, receba-as com gratidão e comece a se movimentar plenamente para alcançar os objetivos. No amor, arrisque sair com aquela pessoa que há algum tempo insiste em ter uma conversa fora do ambiente de trabalho. Você pode se surpreender positivamente.

Libra

É hora de mudanças e transformações no campo de trabalho que você deve enfrentar com coragem e boas vibrações para que seja positivo. No amor, preste atenção à família e ao seu parceiro, pois nem tudo é trabalho. Recarregar-se com a energia e o carinho dos seus entes queridos também é uma maneira de ser mais proativa em seus planos.

Escorpião

As confrontações no ambiente de trabalho existem em todo lugar, então apenas tenha paciência e não se envolva em brigas que só servem para distraí-lo do que é verdadeiramente importante. No amor, pare de se preocupar com os outros e concentre-se em si mesmo e no que você quer fazer com sua vida e seu futuro.

Sagitário

Tem que enfrentar os desafios com muita força e caráter, porque ao seu redor há pessoas com energias muito negativas que sempre buscam subtrair, e você está aqui para somar. No amor, tem uma boa atitude perante a vida e isso é positivo para você. Alguém vai confessar que está louco por você e vai ficar surpreendido.

Capricórnio

Você está em um momento de muito sucesso no âmbito profissional. Os projetos estão indo muito bem. Aproveite essa boa energia para se mobilizar mais em busca de progredir. No amor, há alguém do seu círculo que te olha com olhos de apaixonado. Aproxime-se, você sabe quem é e vai adorar estar nessa nova fase de paixão.

Aquário

Tem grandes aspirações e só com força de vontade e determinação vai conseguir alcançá-las. Tem de ser muito persistente, porque vai encontrar algumas pedras no caminho. No amor, a confiança é conquistada e isso fez com que o relacionamento que está começando se fortaleça ainda mais.

Peixes

A Lua Rosa tem uma energia que será muito positiva para você, permitindo avançar na direção de iniciar novos projetos com perspectivas muito boas. No amor, quer alguém em sua vida para te apoiar e acompanhar em tudo, não para te julgar e reclamar. Já sabe o que fazer com isso.