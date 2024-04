Horóscopo chinês: estes são os 4 animais que terão boa sorte econômica

Estes são os quatro animais que ganharão muito dinheiro graças ao ano do Dragão de Madeira.

Rato - Nascidos nos anos de 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Com paz e harmonia renovadas, este ano traz promessas de estabilidade emocional e fortuna material para os nascidos nos anos do Rato. Os laços emocionais serão fortalecidos e a aquisição de bens importantes está no horizonte. É um bom momento para definir novas metas e trabalhar para alcançá-las.

Tigre - Nascidos nos anos de 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Os Tigres podem encontrar alguns desafios durante o final do mês de abril. Fortalecidos pelo eclipse, os nativos deste signo desfrutarão de boa saúde e bem-estar pessoal. O segredo será manter o foco em seus objetivos e comemorar cada conquista ao longo do caminho.

Dragão - Nascidos nos anos de 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Com capacidade de adaptação a qualquer situação, este mês os Dragões duplicarão a sua energia. Cobrirão com sucesso múltiplas frentes, desde compromissos familiares até ao trabalho, sabendo que cada esforço será recompensado. Prepare-se para desfrutar de um abril cheio de oportunidades e aventuras.

Cavalo - Nascidos nos anos de 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Os nascidos no ano do Cavalo podem sentir-se enérgicos e motivados esta semana. Abril traz surpresas financeiras para os Cavalos, que fecharão bons negócios e poderão se entregar a certos luxos. Porém, terão que deixar o sentimentalismo de lado para continuar no caminho dos bons investimentos e evitar complicações futuras.

Com informações do site Canal 13