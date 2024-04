Fotógrafo revela o segredo da eterna juventude, que inclui comer seis ovos de manhã

Chuando Tan é um ‘espécime’ digno de ser analisado. O nativo de Singapura se tornou uma tendência por sua aparência de 20 anos apesar de ter 58 ‘voltas ao Sol’.

Nascido em 03 de março de 1966, ele tem cativado com seu estado físico. No entanto, o segredo que guarda poderia ser replicado e assim manter um estado de ‘juventude eterna’.

Chaves para a juventude

Um dos segredos é manter uma mentalidade de aço, o que impede de perder o foco de seus principais objetivos, bem como o fortalecimento da sua mente. Além disso, o contato com a natureza é outra de suas bandeiras, o que o afasta do mundo virtual e das obrigações diárias.

Início do seu estilo de vida

Quando Chuando entrou no mundo da modelagem, foi aí que ele começou a se conectar com o cuidado do seu corpo. Depois de dar esse passo, ele decidiu seguir uma fase mais artística, se tornando cantor de pop.

“Experimentei com muitos trabalhos diferentes e parei no que realmente gosto. Amo as pessoas, adoro comunicar, organizar sessões e tirar fotos. Se estiver fazendo algo que não gosta, então vai se sentir mal, e isso afeta a saúde”, explicou o singapurense.

O seu estado físico não passou despercebido nas redes sociais. Em uma entrevista com The Straits Times, ele confessou que um dia em que postou uma foto do seu corpo esculpido conseguiu acumular milhares de seguidores.

Chuando destacou que as horas de sono são importantes para um bom desempenho no que diz respeito ao exercício.

Ele ressaltou que as horas de sono são importantes para um bom desempenho. "Você é o que você come. Você não gostaria de se parecer com um hambúrguer, certo? Prefiro me ver como um peito de frango magro".

Dieta

O café da manhã é composto por seis ovos cozidos, excluindo duas gemas devido a problemas de colesterol. Ele acrescenta um copo de leite e ocasionalmente um abacate e frutas vermelhas, o que oferece um impulso de proteínas e energia para começar o dia.

Na hora do almoço, ele escolhe frango com arroz, legumes grelhados e sopa de peixe durante todo o dia. E apesar de sua fraqueza por sorvete, ele o consome estritamente durante a primeira metade do dia.

Ele conscientemente evita o café e o chá, optando em vez disso por consumir uma quantidade abundante de água.