Esses são os estados brasileiros com ‘maior número de cornos’; entenda

Descobrir uma traição não é algo fácil para se recuperar rapidamente. Contudo, com um certo entendimento sobre suas emoções, que envolve autoestima e muita terapia, é algo que pode ser superado.

Contudo, cada vez mais discussões sobre amor livre, poliamor e relacionamento aberto estão fazendo parte do cotidiano, e até mesmo ‘ser corno’ está se tornando algo cada vez mais aceitável.

Uma pesquisa realizada pela plataforma Sexlog mostrou que, no Brasil, existem mais de 300 mil ‘cornos assumidos’. Claro que o termo pejorativo não passa de uma brincadeira, e na verdade revela os chamados cuckolds, pessoas adeptas a um tipo de fetiche que consiste em sentir prazer ao ver o parceiro ou parceira tendo relações sexuais com outro.

De acordo com o estudo, apontado nesta matéria do site Metrópoles, 60 mil do total entraram na plataforma somente em 2023, mostrando que ‘ser corno’ está em alta.

Entre os adeptos, existem diversas modalidades, como os que participam da relação, os que apenas assistem e também os que só gostam de ouvir as esposas contando as histórias. Este último é o caso de professor Jô* entrevistado pela plataforma.

“Eu gosto quando ela sai com outros caras, chega em casa e nós transamos enquanto ela me conta sobre esse encontro, me enche de tesão”. De acordo com ele, a adesão ao cuckold ocorreu após uma traição.

“Eu a traí primeiro, ela foi se vingar com um amigo meu e eu acabei gostando. Durante a discussão, ela me contou o que tinha acontecido, nós transamos e foi ótimo. Eu tenho ciúmes muitas vezes, mas eu gosto”.

Já do lado das mulheres, a estudante Erika*, também adepta à prática junto com o marido e diz que a experiência precisa ser prazerosa para ambos.

“Quando escolhemos juntos, estamos levando em conta a preferência de cada um também, sabendo que será uma experiência que precisa ser prazerosa para os dois”.

Lugares com maior número de ‘cornos’

De acordo com a pesquisa realizada pela plataforma, a região sudeste lidera o número de cuckolds, com 171.129 pessoas. O top 5 cidades são São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campinas e Uberlândia.

Na região nordeste são 59.327 e os cinco municípios com mais adeptos ao fetiche são Fortaleza, Salvador, Recife, Natal e João Pessoa.

No sul são 49.224, em regiões como Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, Maringá e Londrina. Centro-oeste são 35.165 em Brasília, Goiânia, Campo Grande, Cuiabá e Anápolis. Manaus, Belém, Boa Vista, Porto Velho e Macapá lideram no norte, com 19.385.

Esses são os estados brasileiros com ‘maior número de cornos’; entenda Imagem: divulgação Sexlog

*Nomes alterados pelo Sexlog para preservar a identidade dos entrevistados.