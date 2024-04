As revelações do tarot desta terça-feira (23) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

No tarot, a carta A Tarre diz que é uma semana de mudanças muito abruptas e que você deve se preparar. As coisas acontecerão e você progredirá mesmo que esteja em dias de grande angústia. Não se desespere, tudo chega no seu tempo.

Virgem

Incorpore novas habilidades e você verá como as portas do sucesso se abrem. No tarot, a carta 8 de Ouros sugere colocar em prática planos importantes, pois é uma carta de ação, trabalho árduo e dedicação, então aproveite.

Libra

No tarot desta semana, a carta 6 de Espadas significa um momento de transição, que tende a ser positiva. Portanto, fortaleça-se com determinação e vontade para avançar.

Escorpião

É um momento de grande realização e você deve aproveitar ao máximo para progredir ainda mais. No tarot, a carta O Mundo significa conclusão perfeita, navegação desobstruída e felicidade interior. É muito auspiciosa.

Com informações do site Nueva Mujer