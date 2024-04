Adeus ao ‘gelish’? As unhas ‘shellac’ são igualmente brilhantes e removidas mais facilmente

As unhas de gel clássicas, também conhecidas como gelish, têm dominado nos últimos anos devido ao seu acabamento brilhante e duradouro. No entanto, um novo produto está abalando seu reinado.

Trata-se das unhas shellac, um produto que deixa a manicure tão brilhante quanto o gelish tradicional, mas muito mais fáceis de remover e ainda menos prejudiciais para a lâmina ungueal.

O que são as unhas shellac que competem com o gelish?

O shellac é um tipo de esmalte em gel produzido pela CND. O produto oferece o mesmo brilho e durabilidade que o gelish, mas com uma fórmula exclusiva que torna mais fácil de remover.

“Unhas de shellac da CND combinam as melhores propriedades do gel (para uso e proteção) e as melhores propriedades do esmalte (para uma cor e brilho gloriosos”, afirmou o co-fundador da marca, Jan Arnold, em uma entrevista para Byrdie.

Assim como a maioria dos produtos de longa duração para unhas, o shellac tem uma base acrílica. Lauren Dunne, cofundadora da Varnish Lane, descreve-o como um híbrido de esmalte em gel e esmalte normal. “As fórmulas se unem quando são expostas à luz”, disse ao veículo citado.

As unhas 'shellac' são aplicadas e retiradas mais facilmente que as de gel | (Instagram: @cndworld)

O acabamento do shellac é durável e quase nunca lasca ou descasca, resistindo à maioria das tarefas domésticas. No entanto, alguns produtos químicos podem danificá-lo, por isso é recomendável usar luvas.

De acordo com o diretor de estilo da CND, "uma manicure aplicada seguindo o sistema CND shellac apropriado proporcionará mais de 14 dias de alto desempenho, alto brilho e uso sem problemas".

A popularidade do shellac está crescendo entre especialistas

Embora a manicure shellac seja semelhante ao gelish em muitos aspectos, cada vez mais artistas de unhas preferem usar o primeiro devido ao fato de que sua fórmula permite removê-lo de forma mais rápida.

Por isso, o dano às unhas é menor do que o obtido com o gel básico. A manicure das celebridades Deborah Lippmann é uma das que acredita que o shellac é o produto em gel mais fácil de aplicar e remover.

"O Shellac tem uma fórmula única que forma pequenos túneis microscópicos em todo o revestimento quando curado na lâmpada LED", explicou Arnold ao meio de comunicação mencionado anteriormente.

"Quando chega a hora de remover o esmalte, a acetona penetra através desses pequenos túneis, até a camada base, e então libera o esmalte da unha, sem raspar ou forçar o revestimento das unhas", destacou.

O tempo aproximado que o produto leva para ser removido por um profissional é entre cinco e 15 minutos. No entanto, assim como com o gelish, se você remover por conta própria, pode causar muitos danos.

A aplicação consiste em uma camada de base seguida por uma de cor shellac e uma de selagem. Todas as camadas devem ser secas sob uma lâmpada UV especial. Sua manutenção é a mesma que a de outras manicures.

As recomendações gerais incluem aplicar regularmente óleos hidratantes, usar protetor solar antes da manicure e deixar a unha natural descansar entre as aplicações.