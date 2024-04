A luz do celular faz mal para a visão? Veja se esse questionamento é fato ou mito Imagem: Pexels/Kampus Production

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 285 milhões de pessoas no mundo sofre com algum problema de visão. Já o Censo realizado em 2010 mostrou que, no Brasil, mais de 35 milhões de habitantes possuía algum grau de dificuldade visual.

Contudo, existem algumas afirmações a respeito da saúde dos olhos que, mesmo se popularizando como verdadeiras, podem não ser tão comprovadas assim.

Confira a seguir o que é mito e o que é fato sobre a visão, de acordo com os oftalmologistas.

Recomendados

A luz do celular é prejudicial aos olhos?

Mesmo algumas pesquisas apontando que a exposição à luz das telas podem causar problemas na retina e potencialmente na visão a longo prazo, não existe uma evidência que comprove isso. Também não há nenhuma comprovação científica de que óculos com bloqueadores de luz azul contribuem com a saúde dos olhos, explica Joshua Ehrlich, professor assistente de Oftalmologia e Ciências Visuais da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos.

Porém, o uso das telas podem trazer questões pontuais, como secura nos olhos.

“Quando olhamos para uma tela, simplesmente não piscamos com a frequência que deveríamos e isso pode causar fadiga ocular e visão turva temporária”, diz Xiaoying Zhu, professora clínica de Optometria e principal pesquisadora de miopia do SUNY College of Optometry, de Nova York.

Ler livros ou utilizar objetos eletrônicos muito próximos aos olhos pode fazer mal?

Sim, se concentrar em coisas muito próximas aos olhos por um longo período de tempo pode fazer mal a visão, principalmente de crianças, pois isso estimula alongamento do globo ocular, que pode causar miopia com o passar do tempo.

Xiaoying Zhu recomenda a técnica 20-20-20 nestes casos, que consiste em olhar para algo a seis metros de distância por cerca de 20 segundos a cada 20 minutos de leitura.

Ler no escuro piora a visão?

Outra questão que é falsa, mas que muitos tendem como verdade absoluta. Porém, ao ler no escuro, você provavelmente vai aproximar o objeto próximo aos olhos, causando o problema citado anteriormente. Além disso, ler na escuridão pode causar dor ao redor dos olhos e têmporas, além de dor de cabeça e dificuldade de concentração.

É preciso utilizar óculos de sol?

Sim, os óculos de sol podem ser bons amigos para os olhos, pois a exposição excessiva aos raios ultravioleta A e B presentes na luz solar causam danos irreversíveis à retina, segundo Joshua Ehrlich. A exposição também causa um maior risco de desenvolver catarata.

Envelhecer causa automaticamente o agravamento da visão

Não, ao contrário do que se imagina, envelhecer não causa o declínio da visão, como degeneração macular relacionada à idade, catarata e glaucoma. Tudo isso pode ser evitado, segundo Ehrlich, caso seja detectado precocemente.