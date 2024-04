A Lua Rosa terá uma mudança nos signos mais sensíveis e lhes dará uma lição importante

Em abril, os líquenes tornavam-se rosados quando a Lua brilhava intensamente, razão pela qual a fase do satélite neste mês é chamada de Lua Rosa, que será nesta terça-feira, 23. Seu brilho iluminará a lição que você deve seguir para encontrar calma em seus dias.

Áries

De 21 de março a 19 de abril

Você costuma se entregar com paixão às pessoas que entram na sua vida, seja como amigos ou parceiros. Idealiza, espera na mesma medida em que se entrega, mas muitas vezes não recebe nada em troca. Agora, abril terminará com uma grande lição para você: tem que aprender a aceitar que os outros não são como você e, portanto, não se entregam da mesma forma. Além disso, faça uma limpeza mental e elimine todos esses pensamentos sobre o que espera ou o que acha que deveriam te dar. Isso evitará frustrações.

Gêmeos

De 21 de maio a 20 de junho

É necessário que você entenda que as mudanças são perenes e tão certas quanto a morte, então, quanto mais você resistir, mais difícil será adaptar-se e perceber que há realmente maiores possibilidades de ser feliz, bem-sucedida e ter uma vida tranquila. Aproveite agora, pois algumas situações no seu trabalho estão por vir para que você dê as boas-vindas a essas transformações e perceberá que os resultados serão muito mais positivos.

Virgem

De 23 de agosto a 22 de setembro

É necessário abandonar essas crenças que fazem você pensar que não tem tanta força quanto pensa, quando na realidade você é como um grande elefante amarrado a uma estaca minúscula. Você é grandiosa e deve nutrir todo esse potencial, vencer os medos e, acima de tudo, enfrentar e expulsar da sua vida aquelas pessoas que diminuem sua autoestima com ações ou palavras. Sim, será difícil, mas você conseguirá, encontrará a coragem para fazê-lo e então virá o empoderamento.

Libra

De 23 de setembro a 22 de outubro

Se considere sortuda se você tem uma amiga de longa data, mas os amigos vão e vêm, e muitos estão presentes apenas em determinadas fases da vida. São anjos da guarda que chegam para nos dar o impulso de energia que precisamos para seguir em frente. Portanto, agarrar-se à ideia de que essa pessoa não está mais presente é uma traição a si mesma, e só te causa dor. Aceite essa dura verdade, guarde os momentos vividos e abra os braços para receber o próximo presente que a vida te oferecer.

Peixes

De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Você sentirá uma conexão incrível com uma pessoa muito especial. Vocês farão match instantaneamente. Se estiver solteira, deixe-se levar, não complique as coisas, pois provavelmente está prestes a viver um amor incomparável em sua vida. Mas se estiver comprometida, então é hora de analisar o que está acontecendo em seu relacionamento. Talvez essa pessoa tenha chegado para quebrar a calma e mostrar que esse não é o seu lugar.