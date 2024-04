15 nomes de menina curtos e doces: todos são lindos, originais e com significado

Ao escolher o nome do seu bebê por nascer, muitos pais optam por nomes curtos. Eles costumam ser fáceis, diretos e há uma ampla variedade para escolher.

Há desde clássicos e comuns como Ana até alguns mais originais e menos conhecidos como Dara. Além disso, há muitos de origens interessantes e significados poderosos e bonitos.

15 nomes de menina curtos e doces e seus significados

Se estiver à espera de uma menininha e deseja um nome curto para a sua princesa, aqui está uma lista com 15 nomes de menina curtos e doces e seus significados para te inspirar.

Observe as emoções que cada um evoca em você, se lembra de algo ou alguém e se gosta de como soa tanto sozinho quanto em combinação com os sobrenomes que terá. Com certeza algum deles vai te encantar!