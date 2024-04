Unicorn balagaye, a coloração de cabelo que as mulheres de espírito livre vão adorar experimentar

Para as mulheres criativas e de espírito livre, cada detalhe de sua aparência é uma oportunidade para refletir sua singularidade. Por isso, uma tendência que tem capturado a imaginação de muitas é a técnica de coloração de cabelo balayage unicórnio, que combina tons vibrantes e pastéis para criar um visual mágico e único.

A estética do unicórnio evoca um sentido de magia e fantasia que pode servir como uma fonte constante de inspiração para as mulheres de espírito livre. Desde os tons suaves de cores pastel até os brilhos intensos de cor, a técnica de coloração balayage de unicórnio se inspira na beleza do mundo fantástico dos unicórnios, conferindo encanto ao dia a dia.

Isso proporciona a capacidade de expressar sua individualidade de forma ousada e única. Com uma paleta de cores que inclui tons vibrantes como rosa, roxo e azul. O balayage de unicórnio é uma opção de coloração capilar que não passa despercebida.

Recomendados

Como fazer o balagaye de unicórnio

Cabelo A tintura de unicórnio é perfeita para as mulheres criativas (Pinterest)

Antes de começar, é importante preparar o seu cabelo para o processo de coloração. Certifique-se de lavá-lo com um shampoo suave e deixá-lo secar completamente. Você pode aplicar um condicionador sem enxágue para protegê-lo durante o processo de coloração.

A tintura balayage unicórnio é caracterizada por sua vibrante paleta de cores, que inclui tons pastel como o rosa, o azul, o roxo e o verde. Essa técnica consiste em pintar as mechas de cabelo à mão livre para criar um efeito degradê e natural.

Cabelo A tintura de unicórnio é perfeita para as mulheres criativas (Pinterest)

Para aplicar o produto, use pincéis de tintura ou pincéis para distribuir as cores de forma uniforme ao longo das mechas de cabelo. Comece aplicando a cor mais clara nas seções superiores e gradualmente adicione os tons mais escuros em direção às pontas.

Assim que o tempo de processamento terminar, enxágue o seu cabelo com água morna até que a água saia clara. Em seguida, aplique um condicionador hidratante para ajudar a selar a cor e manter o seu cabelo macio e brilhante. Para manter a cor vibrante e duradoura, evite lavar o seu cabelo com champô durante pelo menos 48 horas após a coloração e utilize produtos específicos para cabelos tingidos.

Estilos de coloração que você pode experimentar

Cabelo A tintura de unicórnio é perfeita para as mulheres criativas (Pinterest)

Tom pastel: Este estilo é obtido misturando tons suaves e delicados, como rosa pastel, azul céu e lavanda. É perfeito para quem procura um visual sutil mas mágico.

Este estilo é obtido misturando tons suaves e delicados, como rosa pastel, azul céu e lavanda. É perfeito para quem procura um visual sutil mas mágico. Vibrante: Se preferir cores mais ousadas e chamativas, pode optar por tons intensos como magenta, azul elétrico e verde esmeralda. Este estilo é ideal para quem deseja fazer uma declaração ousada com o seu cabelo.

Cabelo A tintura de unicórnio é perfeita para as mulheres criativas (Pinterest)