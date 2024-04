Tranquilidade com seu parceiro? É assim que você deve posicionar sua cama, segundo o Feng Shui

O quarto é um dos espaços mais importantes de qualquer casa, porque é a zona onde o corpo se revitaliza todas as noites é o reflexo da personalidade de quem o ocupa.

Como detalhado pelo site Nueva Mujer, por isso, para um casal também é um tema que deve ser levado em consideração.

Nesta linha, o Feng Shui é baseado no mapa Bagua, uma espécie de plano que indica como a casa deve ser distribuída de acordo com as energias, para harmonizá-las e promover saúde, felicidade e prosperidade.

Recomendados

Como não colocar a cama?

Se o que você busca é harmonia, não é bom deixar a cama de costas para a porta, pois gera uma vibração de alerta constante porque você não consegue ver o que pode acontecer ali.

Deixar na mesma posição da porta também gera preocupação. Mas não se você não tiver alternativa, pode utilizar um sino de vento na entrada.

É importante que haja espaço suficiente ao redor da cama para permitir um fluxo harmonioso de energia. Evite colocar a cama muito perto de móveis grandes, e certifique-se de que haja espaço para se movimentar confortavelmente ao redor da cama.

A melhor maneira de reduzir brigas

A primeira coisa que você deve fazer é encostar a cama na parede, já que de frente para a janela as energias ficam diluídas e uma forma de diminuir esse impacto é usar uma cama alta com cabeceira imponente.

É importante que o casal tenha visão da porta, pois esta é conhecida como “posição de comando” e permite ter controle do ambiente.

Ainda de acordo com as informações, soma-se a isso que a cabeceira deve apontar para o norte para um sono reparador. Mas, se você busca ativar a energia sexual, então tem que ficar voltado para o sul.

Com informações do site Nueva Mujer