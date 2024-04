R$ 10 mil jogados de helicóptero para banhistas: a verdade sobre a chuva de dinheiro que aconteceu em praia neste final de semana

Uma influenciadora viralizou nas redes sociais ao jogar dinheiro pela janela de um helicóptero, neste domingo (21), em direção aos banhistas.

Como detalhado pelo site UOL, o caso inusitado aconteceu em uma praia em Balneário Camboriú (SC).

No total, foram R$ 10 mil em notas de R$ 20, R$ 50 e R$ 100 jogados por Bel Ponciano, que já conta com mais de 100 mil seguidores no Instagram.

A ação, que foi divulgada nas redes sociais, e causou correria entre os curiosos.

“Por essa vocês não esperavam né!?🚁O dia que eu fiz chover dinheiro em Balneário!”

“Nunca desista dos seus sonhos! Só Deus pode te parar!! Mais ninguém! E a próxima será de foguete”, escreveu a infleunciadora nas redes.

Confira o vídeo:

R$ 10 mil jogados de helicóptero para banhistas

A ação acabou viralizando nas redes e gerando inúmeras reações dos usuários, positivas e negativas.

“Mais uma forma de humilhar pobre: atualizado. Que ridículo”, comentou uma pessoa, como crítica.

“Se eu estivesse lá com certeza ia adorar”, escreveu uma pessoa apoiando.

Escreveu outra: “Muitos falando mal da ação. Se o dinheiro é dela pode fazer o que quiser com ele. Pessoal pegou as notas por vontade própria”.

Com informações do site UOL