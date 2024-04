O que significa um homem beijar sua testa?

Nélida e Mario são um casal há muitos anos e desde o primeiro dia em que se conheceram, o beijo na testa é uma demonstração de carinho e um jeito de dizer ‘eu te amo’ para ambos.

Para alguns casais pode parecer muito piegas, mas para o Mario é importante aquele beijo na boca e depois na testa quando se despedem, quando chegam em casa após um dia de trabalho, para desejar bom dia ou para dar boa noite um ao outro.

La sexóloga clínica e terapeuta de relacionamentos Laurel Steinberg, PhD, assegura que o beijo na testa "demonstra uma forte intimidade emocional". Não é uma saudação ou um bloqueio de contato erótico, mas sim um gesto não sexual que comunica algo mais profundo, como mencionado pela Cosmopolitan.

Se tiver dúvidas sobre o significado do beijo na testa, aqui explicamos algumas possíveis razões:

É uma conexão significativa

Assim como o beijo nos lábios pode indicar atração sexual, o beijo na testa conta uma história mais significativa sobre a proximidade emocional que existe entre o casal.

Também o beijo na testa pode vir de um pai ou avô e é um gesto de carinho emocional.

Beija a sua alma

De acordo com especialistas, há um raciocínio biológico pelo qual os beijos na testa nos fazem sentir calorosos e estranhos por dentro. "O calor e a pressão dos lábios de alguém na testa estimulam a glândula pineal, que libera substâncias químicas que provocam alegria e bem-estar mental".

Destacam que com esse gesto, "seu parceiro está beijando seus pensamentos, suas ideias e você como um ser, não apenas como um corpo físico".

Gosta muito mais do que do seu corpo

Se isso está acontecendo, tenha a certeza de que não está sendo usada apenas pelo seu corpo atraente. É considerado uma forma compassiva e não sexual para que o seu parceiro comunique a sua adoração e respeito por você.

A atração sexual pode estar em declínio

Também há um lado negativo, se o seu parceiro só te beija na testa, pode estar enviando uma mensagem de que o interesse sexual na relação está diminuindo. Dito isso, isso tem muito mais a ver com o que está acontecendo entre vocês dois do que com os beijos que trocam.

Comemorando a vitória de ter te encontrado

Os especialistas garantem que encontrar alguém com quem se sinta bem e que te considere incrível é uma grande conquista, e as pessoas se orgulham de mostrar isso com ações, uma delas é te dando um beijo na testa.