O que é a Ecopsicologia?

A ecopsicologia é um movimento social, intelectual e educativo relativamente novo que se esforçou por compreender e harmonizar a relação das pessoas com a Terra.

Greenway (1995) esclarece que, através de uma linguagem que descreva a relação entre o ser humano e a natureza,

Pensando que este problema global é causado pelo ser humano, a Psicologia ganha importância neste campo de estudo multidisciplinar, tendo a possibilidade de participação de todos.

Começa no âmbito acadêmico e posteriormente se expande para o campo terapêutico e social com o objetivo de levar a ecopsicologia para a ação.

Por que surge a crise atual, a crise climática, o dano ao meio ambiente e como isso está relacionado à saúde mental?

Zygmunt Bauman: filósofo, ensaísta e sociólogo polaco-britânico, escreveu sobre a identidade na modernidade. Sendo a Modernidade Líquida a forma de se referir à sociedade, às relações e ao contexto em que vivemos atualmente. Um mundo fluido e volátil, no qual a incerteza pela velocidade das mudanças tem enfraquecido os laços humanos e sua conexão com a natureza.

Modernidade integrada por: industrialização, desenvolvimento dos meios de comunicação, produção em massa, entre outras coisas, bem como a hiperconectividade através das redes sociais.

Esta forma de vida tem produzido gerações "desconectadas" que buscam constantemente estímulos externos para afastar o tédio, evitar o esforço e obter recompensas instantâneas. Assim, a dor, a necessidade, a fome, a exigência e o esforço nunca chegam. Eles não são conhecidos!!!...

Além disso, o excesso de positividade está nos levando a uma sociedade cheia de indivíduos exaustos, frustrados e deprimidos. Este aspecto foi estudado pelo filósofo coreano Byun-Chul Han em seu conceito sobre a sociedade do cansaço. Um cansaço solitário, que isola e divide diante do excesso de desempenho e positividade.

Nas crianças, os jogos não estruturados ao ar livre estão sendo perdidos em favor de atividades com regras e telas. Evitar os jogos ao ar livre que proporcionam desafios físicos e emocionais que ajudariam as crianças a desenvolver resiliência e autoconfiança do ponto de vista emocional, em um contexto aberto e livre em conexão com a natureza, são evitados por serem considerados jogos arriscados.

Diante dessas formas de ser e estar, o senso de pertencimento vai se dissolvendo e, com ele, também a conexão com a natureza e seu contexto.

O indivíduo vai se desligando do que acontece ao seu redor. Ele só pode confiar em si mesmo, não nos outros, pois sua segurança está muito acima de interesses coletivos, ou melhor, comunitários.

Uma das consequências da industrialização e urbanização é que, em geral, passamos cada vez mais tempo no interior, tanto em nossas vidas de lazer quanto no trabalho. Estima-se que passamos 90% de nossas vidas dentro de edifícios.

A hiperconectividade, as redes sociais, os jogos online e o crescente trabalho em casa estabelecem um tipo de vida multi-tela que nos afasta cada vez mais da vida ao ar livre, uma forma de vida que também tem causado danos profundos na natureza e, consequentemente, em nossa saúde mental e relacional.