Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 26 de abril de 2024

Mais uma semana de abril de 2024 chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira a seguir:

Leão

Tenha cuidado com as pessoas com quem você se relaciona, nem todas são confiáveis. Seu signo é propenso ao estresse, então você deve silenciar sua mente antes de dormir.

Você terá dias de preocupações pessoais, lembre-se que você é o pilar da sua família e deve se cuidar, os exercícios vão o ajudar a liberar energias negativas.

Mudanças importantes estão ocorrendo em seu trabalho, como promoções ou reorganizações de pessoal. Serão dias de muita compatibilidade e paixão. Cuidado com problemas ósseos e acidentes.

Virgem

Peça o que você quer e isso lhe será dado. Você recebe uma resposta esperada. Coloque o poder da sua mente nos propósitos de sua vida. Você terá dias de sorte.

No trabalho você tem uma revisão e mudança, coloque tudo pendente em ordem e não confie tanto nos colegas, pois eles podem ser traiçoeiros. Seja discreto e faça seu trabalho.

Você vai se lembrar de um amor do passado, mas é melhor tentar ficar em paz e se apaixonar novamente.

Libra

Pare de dar importância às opiniões dos outros, confie na sua intuição e siga em frente, o sucesso está ao seu alcance. Você terá alegria à vista com uma viagem ou passeio.

Tenha em mente que o amor está no ar e seu parceiro ideal pode chegar. É hora de deixar de lado o que não traz nada de positivo para sua vida.

A semana traz consigo algumas tensões no trabalho e na vida pessoal, respire fundo, tenha paciência e aja com cautela. Uma viagem de trabalho inesperada espera por você, aproveite-a para criar contatos valiosos.

Não se torture com amores que não existem mais, o amor-próprio é a chave para encontrar um novo parceiro.

Escorpião

O que você tanto deseja está prestes a chegar em suas mãos, compromissos firmes no amor estão chegando, o romance está no ar então dê a si mesmo a oportunidade de iniciar um relacionamento duradouro.

Certifique-se de equilibrar suas emoções, você deve ter em mente que o poder de superar problemas pessoais está dentro de você. Concentre-se no positivo e a paz interior virá.

Uma viagem inesperada. O desamparo diante de situações que você não consegue controlar pode o afetar, trabalhe a paciência e o desapego. Evite brigas com seu parceiro, o diálogo e a compreensão são fundamentais para a harmonia.