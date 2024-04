Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 26 de abril de 2024

Mais uma semana de abril de 2024 chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Confira a seguir:

Áries

Lembre-se de não agir por impulso, analise antes de agir. Chegou a hora de você retomar seus estudos.

Recomendados

Excelentes dias para relações públicas, fechar negócios e trilhar novos caminhos profissionais. Você viaja, organiza pendências e inicie novos projetos com boa atitude.

Lembre-se que seu orgulho pode ser um problema, se um relacionamento não der certo, peça desculpas e mantenha uma boa relação. Em termos de saúde, vá ao médico por desconforto nas pernas ou ossos. Para os solteiros de Áries chega um amor novo e muito compatível.

Touro

Sua energia positiva se multiplica, então você tem a oportunidade de começar seu próprio negócio ou tomar iniciativas.

Ao se deparar com o estresse ou a raiva, respire fundo, você terá dias de muito trabalho e atualização de funções, mas tenha paciência, você resolverá tudo. Você recebe dinheiro extra.

Comemore a vida com a família e amigos, ótimos presentes esperam por você. No trabalho ou estudos, haverá pequenos problemas com os colegas, mas apenas mal-entendidos. Cuide da sua saúde, principalmente de problemas intestinais ou estomacais.

Gêmeos

É tempo de criar raízes de abundância, ou seja, de construir algo sólido e seu. Você receberá boas notícias relacionadas ao seu trabalho ou negócio, seu desempenho profissional será reconhecido e você se sentirá bem.

Você vai pensar em alguém que saiu do seu lado, é normal. Trabalhe a dificuldade em se desapegar das pessoas. Ocupe-se com exercícios e um curso autoconhecimento para superar a tristeza.

Você receberá um convite para viajar. Modere sua franqueza. Você receberá dinheiro extra com serviços ou com uma venda.

Câncer

É hora de você se livrar das pessoas tóxicas da sua vida. Semana de boas energias para o seu signo, você terá sorte em assinar novos contratos e receber dinheiro por um emprego.

Analise cuidadosamente as opções que lhe são apresentadas e escolha a melhor. Você tenta algo novo.

Cuidado com o ciúme, não controle tanto o seu parceiro para evitar brigas sem motivo. Serão dias de conhecer pessoas muito compatíveis.

Vista-se com cores vivas e use perfume para atrair o melhor. Você estará mais comunicativo e com muita força para realizar qualquer negócio com sucesso.