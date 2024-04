Este é o ingrediente MAIS PERIGOSO para uma DIETA, de acordo com um especialista Imagem: Pexels/Pixabay

Uma pesquisa divulgada pela revista especializada ‘Nutrients’ (em inglês) revelou qual é o maior vilão de uma dieta saudável e que pode ser até mesmo prejudicial para a saúde.

Segundo o estudo, óleos extraídos de sementes vegetais, usados comummente para cozinhar diversos alimentos, são os principais vilões para a saúde.

De acordo com Joseph Mercola, um dos autores desta pesquisa, o ácido linoléico (LA), uma gordura ômega 6 encontrada nas sementes, pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas, conforme relatado neste artigo.

Além disso, os ácidos graxos, apontados como algo positivo para a saúde, também podem causar danos, pois os óleos vegetais são ricos em PUFAs, gorduras monoinsaturadas e poli-insaturadas que podem se tornar tóxicos caso seja consumido em excesso.

“Um problema significativo com os PUFAs é que eles são quimicamente instáveis, o que os torna altamente suscetíveis a serem danificados a partir da produção de energia nas células. Este dano faz com que formem os radicais livres, perigosos e capazes de danificar as membranas celulares, mitocôndrias, proteínas e DNA”, explica Joseph Mercola.

Ácido linoléico pode ser retirado da dieta

De acordo com o especialista Mercola, o ácido linoléico (LA) pode ser retirado da dieta como uma gordura essencial pois as doses necessárias de LA para o corpo já são encontradas na maioria dos alimentos. Inserir uma dose extra no consumo diário pode trazer problemas como doenças cardíacas.

Açúcar também é vilão

O estudo também mostrou que o açúcar encontrado em alimentos processados, por exemplo, pode ser um dos principais problemas. Contudo, a pesquisa revelou que aproximadamente 50% ou mais das calorias totais contidas nos alimentos processados provêm de óleos de sementes.

Ainda de acordo com o autor, aumento da obesidade e da diabetes tipo 2 pode ter relação com o aumento do consumo de óleos de sementes de forma contínua. Esses óleos incluem o óleo de girassol, de milho, de amendoim, óleo de canola, entre outros.

Alimentos que devem ser evitados, além dos óleos citados, são azeites de oliva, óleos de abacate e nozes. De acordo com os autores, o consumo destes tipos de óleos deve ser de 7 gramas por dia, no máximo.

*Com informações de Metrópoles.