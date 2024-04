Em que consistem os dois tratamentos inovadores que potenciam a sexualidade na menopausa?

Chegar à menopausa não se limita apenas à ausência de menstruação, ondas de calor, suores noturnos, mudanças de humor ou insônia, pois também é sabido que influencia na forma como as mulheres se relacionam com o sexo, um assunto que muitas vezes gera atrito com os parceiros e acaba por colocar a mulher em uma posição difícil.

De acordo com um estudo da Universidade de Almería, na Espanha, intitulado "Mudanças na sexualidade durante a menopausa", afirma-se que, entre 40 e 80% das mulheres que estão neste processo têm sua sexualidade afetada e explica que isso se deve, entre outros fatores, à "diminuição dos estrogênios que reduz a função de suporte da pelve feminina, resultando em uma perda da capacidade de lubrificar adequadamente o tecido urogenital, diminuindo o espessamento dos lábios e a ereção do clitóris, e resultando em orgasmos mais curtos".

Entre os seus resultados, foi observado que "o desejo aumentava e o nível de satisfação nas relações sexuais aumentava à medida que a idade das mulheres na menopausa aumentava, (...) Mas o nível de excitação e de atingir o orgasmo também diminuía com a idade". Assim, como alcançar um ponto neutro no qual se possam sentir confortáveis? Uma vez que isso não implica que o sexo tenha uma data de validade para as mulheres.

Esta semana, a BBC Mundo publicou um artigo afirmando que atualmente existem duas terapias que prometem nos ajudar com esse assunto, e o melhor de tudo é que não são invasivas. Elas prometem trazer mudanças bastante positivas. Estamos falando do laser vaginal de CO₂ e da radiofrequência não ablativa.

A radiofrequência não ablativa consiste em gerar calor através de um aparelho que emite ondas eletromagnéticas. "Quando a temperatura atinge 40 °C-41 ºC, células chamadas fibroblastos são ativadas para produzir mais colágeno", o que poderia melhorar significativamente a atividade sexual a longo prazo.

Enquanto o laser vaginal de CO₂ é um "procedimento médico que destrói de forma controlada o tecido das paredes vaginais. Esta técnica estimula a produção de colágeno e ajuda na regeneração do tecido, causando um verdadeiro "efeito antienvelhecimento" na vagina".

Embora ambos tratamentos possam não estar ao alcance financeiro de todas as mulheres, é importante consultar o seu médico de confiança sobre como se sente, para que seja ele quem lhe diga o que é melhor a fazer para manter uma vida sexual plena. Além disso, é importante ressaltar que certos hábitos devem ser alterados, como lavar a área perianal com água para não alterar o pH da vagina, evitando assim a secura.

Claro, você deve usar obrigatoriamente roupas íntimas de algodão para evitar a umidade; e quando chegar a hora do sexo, é recomendado usar lubrificante vaginal para evitar irritação ou dor durante a penetração. No entanto, “deve estar entre 3,8 e 4,5, e a osmolaridade (concentração de partículas dissolvidas na solução) deve ser inferior a 370 mOsm/kg”, afirma o artigo.