As previsões do tarot desta semana para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries - A Página de Copas

É uma semana onde você vai iniciar novos projetos e esta carta simboliza uma explosão de inspiração e determinação para você seguir em frente e cumprir todos os objetivos propostos.

Touro - O Cinco de Paus

Você terá dias muito agitados, com alguns conflitos a superar. Porém, esta carta indica que uma mudança está por vir e que deve usar todas as suas habilidades para atingir os objetivos, apesar das tensões e do ambiente.

Gêmeos - O Seis de Paus

Depois de um período bastante complexo em que você teve que se concentrar na resolução de conflitos, essa fase já passou. A carta revela que foi possível vencer está estapa. Aproveite também para dar uma relaxada.

Câncer - O Ás de Copas

A carta do tarot de boas notícias desta semana atrai que as coisas que estavam paradas já avancem. Que tudo vai começar a funcionar muito bem e que é hora de iniciar projetos, então aproveite este momento postivo.

Com informações do site Nueva Mujer